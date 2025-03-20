الزمبابوية كوفنتري أول سيدة وإفريقية تفوز برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

الرياص - اسماء السيد - كوستا نافارينو : باتت الزمبابوية كيرستي كوفنتري الخميس أول امرأة وأول إفريقية وأصغر شخص يتبوأ رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وستخلف بعمر الحادية والأربعين الألماني توماس باخ الذي قاد المنظمة الدولية على مدى 12 عاما.

في منتجع كوستا نافارينو الفاخر على البحر الأيوني في اليونان، احتاجت البطلة الاولمبية السابقة في السباحة لجولة اقتراع واحدة فقط، من قبل أكثر من مئة عضو في اللجنة الدولية، لتحصد الفوز بالأغلبية المطلقة أمام ستة مرشحين آخرين.

كوفنتري التي حصلت على دعم مفترض من باخ رغم نفيها هذا الأمر، اعتبرت مرشحة قوية لهذا المنصب، بمواجهة أبرز مرشحين الإسباني خوان أنتونيو سامارانش جونيور، نجل الرئيس التاريخي الذي يحمل نفس اسمه، واللورد البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.