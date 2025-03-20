شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم على الزمالك بهدف الزاهدي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم فريق الجونة على نظيره الزمالك بهدف دون رد سجله على الزاهدي في الدقيقة 59 من زمن المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويقود اللقاء تحكيميا، محمد الغازي، ويأتى الزمالك في المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصرمع كلا من، الجونة، وبتروجت، ومودرن سبورت، سموحة.

ويتصدر نادي الجونة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من كأس عاصمة مصر، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بدون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام الجونة.

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا.

بدلاء الزمالك أمام الجونة

محمود الشناوي،مصطفى الزناري، محمود بنتايج،عمر جابر،أحمد عبد الرحيم "إيشو"،محمود جهاد،سيف فاروق جعفر،محمد عاطف وناصر منسي.

تشكيل الجونة أمام الزمالك

حراسة المرمى : محمد علاء.

خط الدفاع : عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا.

خط الوسط : نور السيد - حافظ إبراهيم - سيف شيكا.

خط الهجوم : علي الزاهدي - أوجو صامول - فيفور أكيم.

بدلاء الجونة أمام الزمالك

حسن شاهين،عصام صبحي،أحمد رضا،محمد عماد،بلال السيد،محمد النحاس،أحمد عادل عبد الرسول،محمد محمود ورضا صلاح.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتصدر الجونة المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت بعد الفوز على مودرن سبورت وسموحة.