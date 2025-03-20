شكرا لقرائتكم خبر عن الحمص جوكر البقوليات.. هيحسسك بالشبع وغنى بالحديد والان مع تفاصيل الخبر

الحمص من البقوليات الشائعة يُستخدم في تحضير السلطة والشوربة وغيرها، ويدرك العديد من محبي البروتين فوائد الحمص، فهو مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الحمص ولماذا يجب عليك إدراجه في نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع ITCst.

فوائد الحمص

يُعد الحمص بديلاً ممتازًا للحوم من حيث محتواه من البروتين وهذه أبرز الفوائد الصحية للحمص:

غني بالعناصر الغذائية

هل تتساءل عن القيمة الغذائية للحمص؟ إلى جانب كونه مصدرًا رائعًا للبروتينات والكربوهيدرات، يحتوي الحمص على عناصر غذائية أساسية مثل معدن المنجنيز وحمض الفوليك وفيتامين ب.

يجعلك تشعرك بالشبع

إن المحتوى العالي من الألياف والبروتين في الحمص يجعله غذاءً مُشبِعًا يُساعد على التحكم في الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام.

مصدر غني بالألياف

تُعزز الألياف الموجودة في الحمص صحة الأمعاء، وتُسهل الهضم، وقد تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يُعزز صحة القلب

يُعد الحمص مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، وجميعها عناصر غذائية تساعد على صحة القلب.

يمنع نقص الحديد

بالنسبة للنباتيين الذين لا يتناولون اللحوم والذين هم أكثر عرضة لنقص الحديد، يُعد الحمص بديلًا رائعًا للحوم، ويُعتبر مصدرًا رائعًا للحديد.

يُعزز صحة الدماغ

هل تعلم أن الحمص مصدر غني بالكولين، الذي يُقال إنه ضروري لوظائف الدماغ؟ كما أنه مصدر ممتاز للمغنيسيوم، وهو معدن أساسي لوظائف الأعصاب.

إدارة مرض السكري أو الوقاية منه

يعتقد البعض أن الحمص، بفضل خصائصه المُنظمة لسكر الدم، قد يُساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو السيطرة عليه.

تضمن الألياف والبروتين الموجودان في الحمص عدم ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة بعد تناول هذا البقول. ليس هذا فحسب، بل إن انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للحمص يضمن أيضًا عدم ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل حاد بعد تناول هذا الغذاء الخارق.

قد يساعد في التحكم بالوزن

كما ذكرنا سابقًا، يُساعد الحمص على الشعور بالشبع لساعات أطول بفضل غناه بالبروتين والألياف. لذا، يُعدّ الحمص خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب في تقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، إذ يُشعرك بالشبع فورًا ويُقلل شهيتك.