شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة الأربعة لا تغفلها في وجبة السحور والان مع تفاصيل الخبر

السحور الوجبة الأهم في اليوم الرمضاني، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هندستان تايمز، هذه هي الوجبة الأولى التي نتناولها قبل الفجر ولكنها يجب أن تكون مغذية وتحتوي على الكثير من العناصر المغذية لكي تكون هي المعزز والمحرك الأساسي لكل الطاقة ومخزونها خلال ساعات الصيام في اليوم الثاني.

لابد من الاهتمام بإعداد وجبة سحور جيدة وصحية وعدم إهمالها أو التخلي عنها، فضلاً عن جعلها مليئة بالعناصر الصحية وبالمغذيات الطبيعية، فضلاً عن جعلها أكثر قدرة على ترطيب الجسم وتخزين المياه فيه.

هناك بعض الأطعمة التي يجب ألا تغفلها في وجبة السحور الخاصة بك، ومنها:

الخضراوات

الخضروات بجميع أنواعها مثل الخيار والجزر الغنية بالألياف والمحتوى المائي العالي والكثير الذي يمنع وصول الجسم لحالة من الجفاف، فضلاً عن أنه يحافظ على ترطيب الجسم ترتيبًا جيدًا، كما أنه يعزز من عوامل الهضم والتمثيل الغذائي وتوازن الطاقة داخل الجسم أيضًا.

الخضروات الورقية أحد أهم أنواع الخضراوات التي تحتوي على الكثير من المياه والتي تجعل الجسم لا يشعر بالعطش في اليوم التالي.

الفاكهة

عنصر أساسي على مائدة السحور، على عكس المعتقد، الفاكهة بجميع أنواعها مثل التمر والبرتقال والتفاح والموز واليوسفي وغيرها من الفاكهة المتوفرة توفر مخزونًا كبيرًا من المياه للجسم أثناء الصيام وتجعله لا يشعر بالعطش وتجعله أكثر مرونة وقوة وشعورًا بالطاقة.

الجبن والزبادي والحليب قليل الدسم

تلك المنتجات الصحية لا يجب أن تكون قليلية الدسم للاستفادة القصوى من فوائدها، لأنها تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة وتدعم الجهاز الهضمي وتحافظ على صحة المعدة والأمعاء وتمنع مشاكل الحموضة والارتجاع واضطراب الهضم أثناء الصيام، فضلاً عن أنها تعزز صحة العظام.

الدهون الصحية

تلك التي يحتاجها الجسم احتياجًا شديدًا خاصة في اليوم الرمضاني للحفاظ على سلامة الأعصاب والعضلات وتعزيز الشعور بالشبع وتحسين حالة الجسم بشكل عام وتخفيف حدة الشعور بالقوع، فضلاً عن أنها تعمل على تعزيز صحة الدماغ والتركيز أثناء الصيام وتساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات