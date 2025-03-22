شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الأذن عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الأطفال من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالتهابات الأذن مقارنة بالبالغين، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الأذن عند الأطفال وطرق العلاج، بحسب ما نشر موقع "كليفيلاند كلينيك".

هناك أنواع مختلفة من التهابات الأذن:

- التهاب الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى الحاد) هو التهاب يصيب الأذن الوسطى.

- التهاب الأذن الوسطى المصحوب بالانصباب يحدث عندما يتراكم السائل في الأذن الوسطى دون أن يسبب التهابًا.

- لا يسبب حمى أو ألمًا في الأذن أو تراكمًا للقيح في الأذن الوسطى.

- أذن السباح هي التهاب يصيب قناة الأذن الخارجية يختلف عن التهاب الأذن الوسطى.

ألم الأذن

الحمى

الانفعال أو التهيج

فرك أو شد الأذن

صعوبة النوم

أعراض التهابات الأذن عند الأطفالأسباب التهاب الاذن عند الاطفال

- البكتيريا، مثل العقدية الرئوية والمستدمية النزلية هما أكثر أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الأذن الوسطى شيوعا.

- الفيروسات، مثل تلك التي تُسبب نزلات البرد، يُمكن أن تُسبب التهاب الأذن الوسطى.

الوقاية من التهابات الأذن عند الأطفال

- تلقي اللقاحات الموصى بها، مثل لقاح الإنفلونزا ولقاح المكورات الرئوية.

- يحمي لقاح المكورات الرئوية من سبب شائع لالتهابات الأذن الوسطى، وهو العقدية الرئوية.

- اجعلى طفلك ينظف يديه باستمرار بالماء والصابون.

- أرضعي طفلك رضاعة طبيعية حصرية حتى يبلغ 6 أشهر من العمر، واستمرى فى الرضاعة الطبيعية لمدة 12 شهرًا على الأقل.

- امتنع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبى.

- جفف أذن طفلك جيدًا بعد السباحة.

علاج التهاب الاذن

في بعض الأحيان، لا تحتاج إلى مضادات حيوية لعلاج التهابات الأذن الوسطى.

تحتاج التهابات الأذن الوسطى الشديدة أو التي تستمر لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام إلى المضادات الحيوية فورًا.

في حالات التهاب الأذن الوسطى الخفيف، قد يوصي الطبيب بالانتظار بحذر أو تأخير وصف المضادات الحيوية.