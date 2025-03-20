"العماني" يتعادل مع "الكوري" ويفتح أبواب التاريخ أمام العراق والأردن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سول (كوريا الجنوبية): بجدارة واستحقاق وأداء تكتيكي اتسم بالوعي، انتزعت سلطنة عمان تعادلا ثمينا من أرض كوريا الجنوبية 1- 1 الخميس على ستاد غويانغ، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجل علي البوسعيدي هدف عمان المتأخر(80)، بعدما كان هوانغ هي تشان افتتح التسجيل لكوريا الجنوبية (41).

وأبقت كوريا الجنوبية على صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 4 عن العراق الوصيف والذي يلعب لاحقاً مع الكويت، في حين بقيت عمان رابعة ولها 7 نقاط.

وطبقت عمان ما وعد به مدربها رشيد جابر في المؤتمر الصحافي قبل المباراة "بالاعتماد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي"، حيث عانى نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ مين سون في اختراق دفاع المنتخب الضيف المتماسك.

وغابت الفرص السانحة في المباراة طويلا وكانت الأولى عمانية عبر تسديدة قوية زاحفة من عبد الرحمن المشيفري تصدى لها حارس المرمى جو هيون وو ببراعة وأبعدها إلى ركنية (39).

وافتتحت كوريا الجنوبية التسجيل من أول فرصة لها بعد تمريرة طويلة من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كانغ إن لي بعد دقيقتين من مشاركته بديلا لبايك سيون سو المصاب، إلى تشان الذي هرب من الرقابة ثم سدد في شباك الحارس إبراهيم المخيني(41).

وهذا التعادل هو الثاني تواليا لكوريا الجنوبية في الدور الثالث من التصفيات، بينما كان هذا التعادل الأول للمنتخب العماني.

وأصبح رصيد كوريا الجنوبية 15 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، مقابل 7 نقاط للمنتخب العماني صاحب المركز الرابع.

وسيكون بمقدور العراق، الذي يحتل المركز الثاني بـ11 نقطة، والأردن، الذي يحتل المركز الثالث بتسع نقاط، الاقتراب أكثر من كوريا الجنوبية ومنافستها على صدارة المجموعة، في حال فوزهما في مباراتيهما ضمن منافسات الجولة السابعة لاحقا اليوم الخميس.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكويتي التاسعة والربع بتوقيت السعودية، فيما يلعب الأردن مع ضيفه الفلسطيني، في نفس التوقيت.

كما يلتقي الليلة المنتخب السعودي مع نظيره الصيني الساعة التاسعة والربع، ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز لضمان البقاء في دائرة الترشح المباشر لمونديال 2026.