شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تحظر أعضاءها ولجانها من تداول أخبار تخص شكوى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

‏قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ، عدم السماح لأى من لجانها المتخصصة وأعضائها تداول أيه أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادى الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق والانتهاء من اتخاذ القرار الواجب الإتباع.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن اللجنة المتخصصة بالبت فى شكوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وضمت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اللواء شريف القماطى، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، فى تشكيلها كلًا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والدكتور هيثم على المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الدولية.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.