شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى افشة يتعافي من الإصابة ويشارك في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تعافي محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادي الاهلي من الإصابة بشد في عضلة السمانة حيث شارك اللاعب في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر مساء اليوم ليعلن جاهزيته للعودة للملاعب.

وغاب افشة عن مباريات الاهلي الأخيرة بسبب إصابته بشد في السمانة تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة الزمالك بالدور الاول للدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق .

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، شهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

أدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏

يواجه الاهلى نظيره انبى المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعانى 5 لاعبين من الإصابة العضلية في صفوف الاهلى وهم محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، سمير محمد فيما يعانى 3 لاعبين من جراحات طويلة وهم رضا سليم وكريم فؤاد ويحيى عطية الله.

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.