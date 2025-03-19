شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعين يسرى عرفان مديرا إداريا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى حرس الحدود على تعيين يسرى عرفان قناوى مديرا إداريا للفريق الأول، وذلك بسبب خبراته الكبيرة أثناء العمل في فريق طلائع الجيش السنوات الماضية، وتمكن من تحقيق البطولات معهم.

وفى سياق آخر، أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، خضوعه إلى عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب محمد يوسف عبر صفحته قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أسالكم الدعاء لي بالشفاء العاجل لأنني سأقوم بإجراء عملية جراحية دقيقة قمت بتأجيلها منذ فتره و ذلك للاطمئنان علي المركز المتقدم للفريق في مسابقة الدوري العام".

وكان محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، أعاد بريقه من جديد بعدما قدم مستويات مميزة في ظل إمكانيات ضعيفة ونجح في عمل توليفة قوية من اللاعبين، استطاع بها أن ينافس الأندية الكبرى بل ووضع الفريق في مقدمة الجدول بعدما حول البداية الضعيفة إلى صحوة انتشلت الفريق من مؤخرة الجدول إلى المركز السادس بعدما نجح في تحقيق 5 انتصارات في 6 مباريات متتالية.

وأنهى محمد يوسف وحرس الحدود الدور الأول في المجموعة الأولى التي تنافس على اللقب في أول سنة يعود فيها الفريق بالدورى، واحتل الفريق المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 17 مباراة، فاز خلالها 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.