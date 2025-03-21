شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى يسجل الهدف الأول لـ إنبى أمام الأهلى بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد زكى لاعب إنبى الهدف الأول لفريقه فى شباك الأهلى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة المحترفين سابقاً)، ويدير مباراة الأهلي وإنبي، مصطفى الشهدي، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا، وطارق مجدي للفيديو، ويعاونه يوسف البساطي.

ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من : حمزة علاء و عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله و عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا و سمير محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة إنبي، كلاً من: كريم نيدفيد وعلي معلول ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك وحسام عادل ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.

وبذلك يعود ياسر إبراهيم للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً للشفاء من إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما كما يظهر عمر الساعي أساسياً منذ فترة طويلة للغياب لأسباب فنية.

كما يعود على معلول للظهور في مباريات الأهلي منذ فترة طويلة وتحديداً منذ يوم 18 مايو الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي للإصابة بقطع في وتر أكيليس.

ويقود الأهلي في مباراة الليلة، سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء إجازة تستمر هناك عدة أيام.

فيما يضم تشكيل إنبي الذي أعلنه حمزة الجمل المدير الفني للفريق، كلاً من : رضا السيد،أحمد كالوشا،أحمد صبيحة،رفيق كابو،أحمد أمين أوفا،محمد حتحوت،على محمود،أحمد العجوز،مصطفى دوريدار،خالد أحمد حسن،وعلى إيهاب.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.