شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يحدد موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو الزمالك وضع حسام عبد المجيد لاعب الفريق في الفئة الثانية من العقود، وهو ما يعنى تعديل عقده ماليا، بما يتناسب مع أدائه والمستوى الذى يقدمه فى المباريات مع الفريق، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعب للاتفاق على العقود الجديدة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

وحال موافقة الزمالك على الشرط الجزائى سيتم تحديد موعد لجلسة توقيع العقد الجديدة، وحال رفض الإدارة سيتم التفاوض مع اللاعب حول هذا الشرط.

كما اتفقت اللجنة على تعديل عقد محمد السيد لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم القادم، في ظل تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

ويسعى الزمالك لتحصين لاعبه من إغراءات الأندية، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد الأندية بالدورى المصرى خلال الساعات الماضية.