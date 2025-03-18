شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم السداسى المحترف قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة منتخب مصر لمباراتى اثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم، 6 نجوم ينشطون في أندية أوروبية وعربية وهم محمد صلاح وعمر مرموش في الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم لاعبا نانت ونيس الفرنسيين، بالإضافة لـ محمود حسن "تريزيجيه" وحمدي فتحي لاعبا الريان والوكرة بدوري نجوم قطر.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تقريرا يستعرض ما قدمه هؤلاء اللاعبين قبل الانضمام لمعسكر المنتخب.

البداية بقائد المنتخب محمد صلاح الذي حسم منذ أيام جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية بعد أن خاض 6 مباريات مع "الريدز" خلال فبراير الماضي أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 ولتكون هذه المرة الثانية التي يحرز فيها الجائزة هذا الموسم، بعد أن سبق له الفوز بها خلال نوفمبر الماضي.

"مو" اختير للمرة السابعة كلاعب الشهر في "البريمير ليج" منذ انضمامه لصفوف ليفربول عام 2017 وعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين قائد المنتخب الإنجليزي ومهاجم توتنهام اللندني السابق وباير ميونخ الألماني الحالي.

نبقى في إنجلترا حيث أحرز عمر مرموش هدفاً ولا أروع من تسديدة صاروخية غالطت الحارس الهولندي بارت فيربوجين عند الدقيقة 39 كما تسبب قبلها في ركلة جزاء أحرز منها النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم في الدقيقة 11 خلال تعادل مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما أمام برايتون مساء السبت في الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

أما في فرنسا ورغم نزوله كبديل في الدقيقة 70 بدلاً من زميله الويلزي سوربا توماس، أحرز مصطفى محمد هدفاً بضربة رأس رائعة لفريق نانت عند الدقيقة 83 من تمريرة زميله النيجيري موسيس سيمون وأمن له نقاط مباراته أمام ضيفه ليل مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الفرنسي وهو الهدف الرابع له هذا الموسم والأول بعد غياب 5 مباريات وفي نفس الجولة جلس مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم بديلاً في تعادل فريقه نيس مع ضيفه أوسير بهدف في كل شبكة.

أخيراً وفي قطر سجل محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثالث في فوز الريان العريض على ضيفه الخور (5 – 1) في الجولة الثامنة عشرة للدوري القطري الأسبوع الماضي، بعد أن عرف قبلها طريق الشباك في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة عندما أحرز هدف التعادل في مرمى العين الإماراتي عند الدقيقة 50، أما حمدي فتحي زميله في دوري نجوم قطر فقد شارك أساسياً في تعادل فريقه الوكرة أمم ضيفه قطر بهدف لمثله في الجولة الثامنة عشرة أيضاً.