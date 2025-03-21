شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم الأهلي بهدف قاتل فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

فاز إنبي على الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة المحترفين سابقاً).

سجل هدف إنبي أحمد زكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وقاد الأهلي في مباراة الليلة سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء إجازة تستمر هناك عدة أيام.

وأدار المباراة مصطفى الشهدي، وعاونه كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي، ومحمود رشدي حكما رابعا، وطارق مجدي للفيديو، ومعه يوسف البساطي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة لـ الأهلي الذي ضغط بقوة باحثاً عن الهدف الإول لكن دون جدوى بفضل الترابط الدفاعي للفريق البترولي.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وضغط عن طريق أفشة وعمر كمال ووعمر الساعي لكن دفاع أنبي تعامل بشكل جيد مع هجمات المارد الأحمر ليستمر التعادل السلبي بعد 30 دقيقة.

نشط أداء إنبي بشكل تدريجي وسدد لاعبوه أكثر من كرة على مرمى حمزة علاء حارس الأهلي إلى أن انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأت الشوط الثاني بهجوم واضح من إنبي الذي استغل تراجع الأهلي وهدد مرمى حمزة علاء أكثر من مرة عن طريق أحمد كالوشا الذي كاد يُسجل أكثر من مرة وأنقذ أكرم توفيق كرة من على خط مرماه كما أنقذ حمزظة علاء فرصة خطرة من رأسية أحمد أمين أوفا.

وشارك علي معلول بعد غياب طويل وتحديداً بعد 306 أيام، حيث كان آخر ظهور له يوم 18 مايو الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي ، ونزل معلول بدلاً من يحيى عطية الله فى الدقيقة 64 ، كما شارك في نفس الدقيقة كريم نيدفيد بدلاً من أحمد رضا.

نشط أداء الفريقين وضغط الأهلي ومرر معلول كرة جيدة إلى سمير محمد ومرر الأخير لكن دفاع أنبي أنقذ الموقف في الوقت المناسب وشارك محمد زعلوك بدلاًؤ من سمير محمد في الدقيقة 75.

وحاول الفريقان التسجيل، وشارك الصاعد حسام عادل بدلاً من أفشة في الدقيقة 82، وحاول الفريقان التسجيل لكن الغلبة كانت لفريق أنبي الذي لعب بحماس ونشط في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد زكي الذي أستغل كرة أعادها حمزة علاء ليودعها أحمد زكي في الشباك الحمراء.

بعد الهدف حاول الأهلي إدراك التعادل لكنه فشل لينتهي اللقاء بفوز أنبي بهدف نظيف.

وضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من : حمزة علاء و عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله و عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا و سمير محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة إنبي، كلاً من: كريم نيدفيد وعلي معلول ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك وحسام عادل ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.

وبذلك يعود ياسر إبراهيم للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً للشفاء من إصابته الأخيرة بمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت 26 يناير الماضي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما كما يظهر عمر الساعي أساسياً منذ فترة طويلة للغياب لأسباب فنية.

كما يعود على معلول للظهور في مباريات الأهلي منذ فترة طويلة وتحديداً منذ يوم 18 مايو الماضي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي للإصابة بقطع في وتر أكيليس.

ويقود الأهلي في مباراة الليلة، سامي قمصان بسبب تواجد مارسيل كولر في بلاده لقضاء إجازة تستمر هناك عدة أيام.

فيما يضم تشكيل إنبي الذي أعلنه حمزة الجمل المدير الفني للفريق، كلاً من : رضا السيد،أحمد كالوشا،أحمد صبيحة،رفيق كابو،أحمد أمين أوفا،محمد حتحوت،على محمود،أحمد العجوز،مصطفى دوريدار،خالد أحمد حسن،وعلى إيهاب.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.