شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه ببعض البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 17 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات المسجلة بالبنوك الرئيسية وخاصة بنكي الأهلى ومصر. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 50.55 جنيه للشراء و50.65 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

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