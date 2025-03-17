شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش في غياب كولر والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا للمرحلة القادمة، حيث يستعد لخوض مباريات كأس عاصمة مصر، ثم مباراتي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي المتوج به في آخر نسختين.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لعدة أيام عقب رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، من أجل التحضير للمرحلة القادمة.

ويتدرب الأهلي بدءا من اليوم تحت قيادة سامي قمصان، في ظل حصول السويسري مارسيل كولر على أجازة وغادر إلى بلاده للاستمتاع بفترة الراحة مع أسرته، على أن يعود إلى القاهرة لقيادة تدريبات الأهلي يوم 20 مارس الجاري.