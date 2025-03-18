شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تصعيد مجموعة من الناشئين.. وفقرات بدنية متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

شهد المران تصعيد عدد كبير من عناصر فريق الشباب والناشئين، لتعويض غياب العديد من اللاعبين المتواجدين في معسكرات ‏المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

أدى اللاعبون المشاركون في المران فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية التي وضعها الجهاز الفني، ‏ضمن برنامج الإعداد.‏