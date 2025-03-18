شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس بيراميدز: الشناوى يقدم موسما استثنائيا ويستحق التواجد مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الله مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن أحمد الشناوى يقدم موسما استثنائيا مع الفريق السماوى، حيث نجح الحارس فى الظهور بمستوى ثابت منذ انطلاق الموسم.

وقال خالد عبد الله، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن أحمد الشناوى قاد بيراميدز حتى الوقت الحالى لصدارة جدول ترتيب الدورى، وربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس مصر، وسط مستوى وأداء ثابت للشناوى ونسبة أخطاء ضئيلة.

وأضاف مدرب حراس بيراميدز، إن أحمد الشناوى كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر فى ظل مستواه مع الفريق، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخب ولحراس المرمى المتواجدين فى القائمة.

ودخل منتخب مصر الأول، استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".