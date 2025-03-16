شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تتعهد بدعم غير القادرين على العمل والان نبدء بالتفاصيل

الفئات الأكثر ضعفًا في بريطانيا

مدفوعات الاستقلال الشخصي في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية، إنها ستسعى لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في البلاد.يأتي هذا في الوقت الذي تثير فيه خطط لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية خلافًا داخل حزب العمال الحاكم.وقال وزير الصحة ويس ستريتينج، إن إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى دعم الأشخاص غير القادرين على العمل.وأضاف "ستريتينج": في الوقت ذاته مساعدة أولئك الذين يمكنهم العثور على عمل.ورفض ستريتينج التعليق على تقارير تفيد بأن الحكومة تستعد للتراجع عن بعض تخفيضات الرعاية الاجتماعية المقررة.وقال ستريتينج، إنه لم يطلع على الخطط الكاملة، وذلك ردا على سؤال محدد حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم التخلي عن خطتها لتجميد زيادة مدفوعات الاستقلال الشخصي المرتبطة بالتضخم.وهي إعانة مخصصة لمساعدة ذوي الإعاقة على تحمل التكاليف المعيشية الإضافية الناتجة عن إعاقتهم، ولا ترتبط بالعمل.