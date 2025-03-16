الامارات | الإمارات للمزادات: نجاح مزاد "أنبل رقم" يؤكد دوره كمنصة مبتكرة لأصحاب الأيادي البيضاء في دعم الحملات الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات عبد الله مطر المناعي، بالنجاح الاستثنائي الذي حققه مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة حيث تمكن المزاد الذي عقد في فندق أرماني دبي في برج خليفة ونظمته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و"إي آند الإمارات" وشركة "دو"، من حصد 83 مليوناً و677 ألف درهم ليتم استثمارها بالكامل للمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، مشيراً إلى أن هذا النجاح يؤكد أن السعي إلى الخير بكل صوره وممارساته واتجاهاته هي قيم ومعان ومبادئ حرصت قيادتنا الحكيمة على ترسيخه في مجتمعنا.

وقال المناعي لـ"الإمارات اليوم": تعتز شركة الإمارات للمزادات بتحقيق هذا النجاح المتجدد والذي يعكس التزامها بتنظيم المزادات الخيرية عالمية المستوى وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية ووفق أفضل المعاير العالمية لضمان نجاح المزادات التي تشكل منصة مبتكرة لتوسيع آليات المساهمة والتبرع للحملات الإنسانية وإبراز حس المسؤولية العالي لدى أصحاب الأيادي البيضاء والخيرين.

وأضاف: إنه لشرف كبير لنا أن نكون من أبرز المساهمين وللعام الخامس على التوالي في الحملات الإنسانية التي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشيراً إلى أن فعاليات مزاد أنبل رقم الخيري الداعم للحملة لا تزال مستمرة، عبر مزاد أبوظبي الإلكتروني الذي ينظمه مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع الإمارات للمزادات، ويضم المزاد الذي يستمر حتى 17 مارس الجاري 444 رقمًا مميزًا للوحات المركبات، مضيفاً: نتوقع تفاعل كبيرة من قبل المشاركين وحصاداً وفيراً من الخير، فالجود والعطاء صفة أصيلة في مجتمعنا، وأصحاب الأيادي البيضاء يتسابقون دائماً على الخير، كما في الأعوام السابقة ضمن حملات وقف الأم و"مليار وجبة" و"100 مليون وجبة.