الامارات | بينتو: منتخب الإمارات سينافس حتى النهاية على التأهل إلى مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم البرتغالي باولو بيتو ردا على سؤال بشان حظوظ المنتخب في التأهل إلى كاس العالم 2026 ، إن المنتخب يجب أن سينافس حتى النهاية من أجل التأهل إلى كأس العالم وأن المنتخب سيقاتل من أجل مركز أفضل وأن تحضيرات المنتخب لمباراته المرتقبة أمام إيران ضمن الجولة السابعة في الدور الثالث في هذه التصفيات تسير بشكل جيد.

وأضاف مدرب المنتخب في تصريحات صحافية" نسعى إلى مركز أفضل في هذه التصفيات ونعمل من أجل ذلك " مباراة بمباراة وخطوة بخطوة" وبالنسبة لي فإنني سعيد باللاعبين خصوصاً أنهم يقدمون أداءً جيداً".

وبخصوص المواجهة المرتقبة أمام إيران قال بينتو: "أتوقع مباراة قوية جدا أمام المنتخب الإيراني الذي يعد أحد أقوى منتخبات المجموعة وهو أيضا من أقوى المنتخبات في آسيا وقد عانينا في المواجهات السابقة أمام هذه المنتخبات لكننا تعلمنا من ذلك وسنقدم الأفضل كما أن المنتخب في بعض المباريات لم يكن يستحق الخسارة ".

وأوضح بينتو " مدة المعسكر الحالي تعد هي الأقصر مقارنة بالمعسكرات السابقة للمنتخب كون أنه من الأفضل دائما أن يتم التحضير بوقت كاف لكن يجب علينا أن نتعامل مع الوضع".

وقال بينتو" نسعى للوصول بلاعبي المنتخب إلى الجاهزية التامة وقد بدانا المعسكر بمجموعة معينة من اللاعبين لكن التدريبات تواصلت بعد اكتمال انضمام جميع اللاعبين".