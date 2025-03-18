شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالتزامن مع القصف...دعوات طارئة لكافة سكان العاصمة بسرعة القيام بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المركز الوطني للدم وأبحاثه في صنعاء المواطنين إلى التوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم بشكل عاجل، بعد تعرض العاصمة لغارات جوية مكثفة منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء 17-18 مارس/آذار 2025.

وشنت مقاتلات أمريكية عدة غارات على صنعاء، مما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة في مناطق مختلفة، أبرزها معسكر الفرقة وجامعة الإيمان.

وأفاد سكان محليون بأن إحدى الغارات استهدفت محيط جامعة الإيمان، بالقرب من المدينة الليبية، متسببة في أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وسط تأكيدات بوقوع ضحايا.

إلى ذلك، أفاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن غارة جوية أخرى استهدفت منطقة صرف، في مديرية بني حشيش، شمال شرق العاصمة.