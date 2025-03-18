شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:أمريكا نحن لانقصف اليمن وتؤكد هذا الامر الهام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي: من الخطأ التفكير في الأمر على أننا نقصف #اليمن نحن نقصف #الحوثيين واضاف روبيو: الحوثيون موجودون في #اليمن وسيطروا على أجزاء من أراضيه ويدعون أنهم الحكومة لكنهم في الواقع ليسوا كذلك واختتم: الحوثيون هاجموا السفن البحرية الأمريكية 174 مرة خلال الأشهر الـ18 الماضية و الحوثيون لا يملكون القدرة على فعل ذلك دون مساعدة #إيران

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