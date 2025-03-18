شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 وفقا للبنك الأهلى المصرى.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.84 جنيه للشراء.

55.09 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.22 جنيه للشراء.

65.51 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.03 جنيه للشراء.

‏‎164.15 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.40 جنيه للشراء.

‏‎13.48 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتى اليوم

13.72 جنيه للشراء.

13.76 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطرى اليوم

‏‎12.80 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.