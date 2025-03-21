شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر



ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 20-3-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مال تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.59%، والعرب على 5.56%، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 127.4 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 359 ألف جنيه، 88 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 55.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 177.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.70%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.34%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 31.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 19.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3 بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.98%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 27.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 بسعر إغلاق 0.078 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.425 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.92%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 46.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%.