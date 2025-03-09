شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأحد، 09 مارس 2025 03:12 م
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.
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