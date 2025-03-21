شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هيئة الدواء لتجنب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم وتزامنه مع شهر رمضان، إنه يمكن تجنب رائحة الفم أثناء الصيام للمحافظة على صحة الفم والأسنان.

ووجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة، والتى تشمل:

-نظف أسنانك بالفرشاة والمعجون بعد السحور والإفطار.​

-استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.​

-استخدم خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام.​

-اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.​

-ُينصح المدخنين باعتبار شهر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين وتحسين صحة الفم.​

-تجنب السكريات.​

-يفضل تنظيف الأسنان بعد كل وجبة لتقليل خطر تسوس الأسنان وتهيج اللثة.​

-متستخدمش طقم الأسنان أثناء النوم. ​

-تجنب الكافيين والأطعمة المالحة لتقليل الإصابة بجفاف الفم.​

-تناول الوجبات المتوازنة اللي بتحتوى على بروتين وألياف وخضروات وفاكهة.​