شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: الدولة المصرية سبيكة عصية على الكسر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية إنه يشكر الله من أجل النموذج المصرى الغنى بالمحبة، مضيفًا أن مصر سبيكة عصية على الكسر، وأن نموذج العيش المشترك المصرى القوى يظهر فى التماسك والسلام المجتمعى.

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بالشكر للكنيسة الإنجيلية بالمقطم على الحفل، قائلا: إنها بيت مفتوح للجميع، فلم تتوان الكنيسة أبدًا عن خدمة المجتمع وهى تؤمن بالصلابة والمرونة بالمجتمع.. وأشكر مجموعة المحبة وهى مبادرة للقساوس والمشايخ فى المنطقة لتعميق أواصر المحبة والتواصل، حيث نظموا العديد من الفعاليات مثل حفلات الإفطار والسحور ودعوة الأسر من فئات مختلفة.

وقدم الشكر للقس الدكتور نادى لبيب راعى الكنيسة ومجموعة المحبة على تنظيم حفل تكريم الأمهات المثاليات.