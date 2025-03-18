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الامارات | إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من الأول إلى 3 شوال

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من الأول إلى 3 شوال 1/2
  • الامارات | إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من الأول إلى 3 شوال 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية لهذا العام، حيث تقرر أن تبدأ من الأول إلى الثالث من شوال 1446هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في الرابع من شوال، وفي حال أتم شهر رمضان المبارك 30 يوماً، يكون 30 من رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر المبينة أعلاه.

وجاء تعميم الهيئة الموجّه للوزارات والجهات الاتحادية كافة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

. إذا أتم شهر رمضان 30 يوماً، يكون يوم 30 رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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