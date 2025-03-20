شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة والتى انسحب فيها النادي الأهلي وٌوقعت عليها عقوبه من قبل رابطة الأندية المصرية باعتباره مهزوماً بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده نهاية الموسم.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتطبيق اللوائح خاصة بعدما أرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء الماضي يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء قبل الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

