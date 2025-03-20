شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. الزمالك أول فريق يفوز بلقب السوبر المحلى منذ 24 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر نادى الزمالك هو أول فريق يحصد لقب بطولة السوبر المحلى مع انطلاق البطولة فى موسم 2001 حيث فاز نادى الزمالك بطل الدورى على غزل المحلة وصيف كأس مصر بهدفين مقابل هدف وتوج الزمالك ببطولة السوبر.

الزمالك أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا ضخما من البطولات، سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج الفارس الأبيض ببطولة كأس الأفروآسيوية وهي البطولة التي تم إلغاؤها بعد إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم للأندية، ويعد الزمالك هو أكثر الأندية حصولا علي لقب البطولة برصيد لقبين حصل عليهما موسمى 87 و97 ، فيما خسر مرة واحدة عام 94 من نادي تاي فارمرز التايواني.

موسم 97 كان أحد المواسم البارزة في تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح الفريق فى حصد لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 96، ليواجه فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراتين ذهابا وإيابا.

خسر الزمالك مباراة الذهاب في كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدف الزمالك طارق مصطفي المدرب العام الحالي للمنتخب الوطني، وفي مباراة العودة بالقاهرة حقق الزمالك الفوز بهدف نظيف أحرزه محمد صبري لينتهي مجموع المباراتين بالتعادل الإيجابي 2/2 ويتم احتساب الزمالك فائزا بعد استفادته من قاعدة الهدف خارج الأرض.