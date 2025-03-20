شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معرضا لـ"أهلا رمضان" فى مراكز وقرى الجيزة.. اعرف أماكنها والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل معارض "أهلًا رمضان" في مراكز وقرى محافظة الجيزة، يوميًا، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، المواطنين، لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين معارض "أهلًا رمضان" في مراكز وقرى محافظة الجيزة.

- في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.

- في مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك.

- في مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.

- في مدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.

- في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.

- في مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

- في مركز أطفيح بطريق 21 بجوار البنك الزراعي.

- في مركز الصف بطريق 21 بجوار بنك مصر.

- في كرداسة بشارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.

- في مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على مديريتي التموين والطب البيطري بالاشتراك مع الأحياء والمراكز وتكثيف الحملات على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة، لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ بمتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق و معارض أهلًا رمضان لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك، حرصًا على سلامته.