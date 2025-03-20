شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 43 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 43 فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، جراء مواصلة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 7 مواطنين استشهدوا جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة أبو ديب في بني سهيلا، بالإضافة إلى استشهاد 8 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو دقة في عبسان الكبيرة.

وأضافت أن 8 شهداء سقطوا جراء استهداف منزل لعائلة أبو دقة، و3 شهداء جراء استهداف منزل عائلة العمور في بلدة الفخاري، مشيرة إلى ارتقاء 10 شهداء جراء استهداف الاحتلال لمنزل لعائلة جبر في منطقة مصبح شرق رفح.

وذكرت أن 7 شهداء سقطوا جراء استهداف الاحتلال لمنزل في حي السلاطين غرب بيت لاهيا، بالإضافة إلى ارتقاء عدد من الشهداء جراء استهداف الاحتلال منزل عبد الرحمن المجايدة في ميراج.

كانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة، ويأتي ذلك وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48 ألفا و572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112 ألفا و32 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.