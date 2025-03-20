شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات تنتظر حسام حسن مع منتخب مصر أمام إثيوبيا.. تغييرات تكتيكية منتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن 3 تحديات قبل مواجهة إثيوبيا المقررة غد الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث تفرض الغيابات والجاهزية البدنية بعض التعديلات المحتملة على التشكيل الأساسي للفراعنة.



أزمة الظهير الأيسر وتغيير طريقة اللعبيعاني المنتخب الوطني من غياب لاعبه الأساسي في مركز الظهير الأيسر، مما دفع الجهاز الفني للتفكير في تغيير طريقة اللعب، والاعتماد على خطة 3-4-3 بدلًا من الطريقة التقليدية، من خلال الدفع بثلاثة مدافعين في الخط الخلفي لتعويض النقص في الجبهة اليسرى.





سباق الجناح الأيسر.. تريزيجيه أم مرموش؟يشتعل الصراع في مركز الجناح الأيسر بين الثنائي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، حيث يملك كل منهما إمكانيات قوية تؤهله لحجز مكانه في التشكيلة الأساسية. تريزيجيه يتميز بالخبرة والقدرة على الحسم في المواجهات الكبرى، بينما يقدم مرموش مستوى مميزًا مع فريقه، ما يجعل القرار صعبًا أمام المدرب.





من يرافق مروان عطية في وسط الملعب؟في خط الوسط، يتنافس ثلاثة لاعبين على مركز اللاعب الثاني بجوار مروان عطية، وهم حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، ومحمود صابر. لكل لاعب أسلوبه المختلف، حيث يميل فتحي للمهام الدفاعية القوية، فيما يتميز دونجا بالتمرير الدقيق والتمركز الجيد، بينما يعتبر صابر خيارًا شابًا يملك طاقة هجومية مميزة.

وانطلق الأحد الماضي معسكر المنتخب لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.