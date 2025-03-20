شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستضيف المؤتمر العالمى السادس للقضاء على تشغيل الأطفال فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد دورته الـ353، الأربعاء بجنيف، المملكة المغربية بالإجماع، لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده سنة 2026.

ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر خلال النصف الثاني من 2026، لتحديد "العمل الجماعى" الذي يتعين اتخاذه في مواجهة عدم تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على عمل الأطفال بحلول 2025. كما سيسهم في تطوير العمليات المخطط لها لفترة ما بعد 2030.

وسيكون المؤتمر - أيضا - فرصة لتقييم تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده خلال نوفمبر المقبل بالدوحة، فيما يرتبط بعمل الأطفال وأسبابه البنيوية.

وسيقوم المؤتمر العالمي السادس برصد التقدم المحرز والإشكاليات المطروحة منذ الدورة السابقة التي عقدت في ديربان 2022، كما سيشجع "التعلم بالأقران" وتبادل المعلومات والتعاون وتكامل السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن شأن هذا المؤتمر أن يعزز التزام الأطراف المعنية بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال، وتعزيز انسجام الإجراءات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما سيشكل المؤتمر العالمي السادس فرصة لتسليط الضوء على الروابط بين القضاء على تشغيل الأطفال والمبادئ والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، وإعطاء زخم جديد للجهود المبذولة لدعم هذه المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الصدد من خلال التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.