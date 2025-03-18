شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أوكرانيا يشيد بجهود دول الخليج العربية في دعم بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا د. مكسيم صبح، بالجهود القيمة التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوساطة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الأوكراني.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية.

مبادئ القانون الدولي

وأكد البديوي ما جاء في بيان المجلس الوزاري في دورته 163، بشأن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشار إلى جهود الوساطة والمبادرات التي بذلتها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن دول المجلس تدعم كل الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة بالطرق السلمية.

وفي ختام اللقاء، قدم مبعوث أوكرانيا دعوة من وزير خارجية أوكرانيا إلى الأمين العام لزيارة أوكرانيا خلال الفترة القادمة.