شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | اليوم.. “شؤون الحرمين” تعلن إيقاف الحجوزات اليدوية لعربات الجولف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن إيقاف العمل بالحجوزات اليدوية لعربات النقل داخل المسجد الحرام، والاعتماد بشكل كامل على الحجوزات الإلكترونية عبر منصة التنقل الموحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم 20 من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين تجربة الزوار والمعتمرين، وتسهيل حركة التنقل داخل المسجد الحرام، مع تحقيق أعلى معايير الراحة والتنظيم.

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وأكدت الهيئة أنه سيتم تخصيص أولوية الحجز لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، حيث يمكنهم الحجز إلكترونيًا عبر المنصة، وفي حال تعذر ذلك يمكنهم الاستفادة من الخدمة عبر نقاط مخصصة داخل المسجد الحرام.



عربات مجانية



كما سيتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول المباشر إلى نقاط خدمة عربات الجولف دون الحاجة إلى الحجز الإلكتروني، مع توفير الخدمة لهم مجانًا، وذلك بهدف ضمان سهولة تنقلهم داخل المسجد الحرام وتوفير تجربة سلسة ومريحة لهم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المستفيدين بالحضور في الموعد المحدد مع إحضار التذكرة الإلكترونية والهوية لضمان تقديم الخدمة بسلاسة وتنظيم.

كما حددت الهيئة مواقع تواجد العربات داخل الحرم، والتي تشمل جسر أجياد باب 3 أمام فندق الصفا في الدور الأول الميزانين، وسلم أجياد باب 2 بجوار باب الملك عبدالعزيز رقم 1 في الدورين الأول والثاني الميزانين، إضافة إلى مدخل جسر الشبيكة بجوار فندق دار التوحيد.

إجراءات تنظيمية



دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جميع المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات التنظيمية، مؤكدة أن هذا التحول الرقمي في عملية الحجز يأتي في إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، والاستفادة من التكنولوجيا الذكية والأنظمة الرقمية لضمان راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن.

كما يمكن للزوار والمعتمرين الحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين