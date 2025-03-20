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الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من الحالة المطرة الغزيرة في مكة

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الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من الحالة المطرة الغزيرة في مكة

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة، حيث نبه من هطول أمطار غزيرة.
وشملت إنذارات الأرصاد، جدة ورهاط ومدركة وهدى الشام والشعيبة.

الحالة الجوية

ونبه المركز من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، واحتمال تكون الأعاصير القمعية.
وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 11 مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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