شكرا لقرائتكم خبر عن مستمر طوال العام.. التعليم تكشف عن القواعد التنظيمية لبرنامج "فرص" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية لبرنامج "فرص"، الذي يتيح لشاغلي الوظائف التعليمية التقديم على الفرص المتاحة عبر نظام "فارس"، وفق آليات تطوير نقل المعلمين والمعلمات والتشكيلات الإشرافية والمدرسية.



وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن الفرص سيستمر طوال العام، وفق ضوابط محددة، تشمل معايير المفاضلة وآلية الترشيح.

كما حددت يوم الاثنين 9 شوال 1446هـ الموافق 7 أبريل 2025م، موعدًا لبدء استقبال الطلبات، وذلك بحسب القطاعات التعليمية، مع التزام المتقدمين بالفترة الزمنية المحددة لكل إعلان.



وسيجري تدقيق بيانات المتقدمين وفق عناصر ومعايير المفاضلة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترشيح والمفاضلة على الفرص المعلنة.