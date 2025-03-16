شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلًا هيكلة الحكومة.. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلامية والان نبدء بالتفاصيل

قرارات دونالد ترامب

فويس أوف أمريكا

تسريح الموظفين

فصل الموظفين في أمريكا

الدمام - شريف احمد - بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، في خفض طاقم إذاعة "فويس أوف أمريكا" وهيئات أخرى ممولة حكوميًا.ويأتي هذا فيما يواصل الرئيس حملته لإعادة هيكلة الحكومة دون الحصول على موافقة الكونجرس.ووجه ترامب إدارته، بعد وقت قصير من موافقة الكونجرس على أحدث مشروع قانون للتمويل، بخفض وظائف عدة وكالات إلى الحد الأدنى الملزم قانونا.ويشمل هذا الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تضم فويس أوف أمريكا وإذاعتي أوروبا الحرة وآسيا الحرة وإذاعة مارتي التي تبث أخبارا بالإسبانية في كوبا.وكتبت كاري ليك، المرشحة الخاسرة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا ومرشحة مجلس الشيوخ التي عينها ترامب كبيرة مستشارين بالوكالة، صباح اليوم، عبر منصة "إكس" أن الموظفين يمكنهم أن يتحققوا من بريدهم الإلكتروني.وتزامن هذا من إخطارات صادرة تمنح طاقم فويس أوف أمريكا إجازة إدارية مدفوعة.من جهة أخرى كان أمر قاض أمريكي 6 وكالات فدرالية بإعادة توظيف آلاف الموظفين الذين سرّحتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب.ويأتي هذا في إطار برنامج تنفّذه لتقليص حجم الحكومة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.وبحسب الصحيفة فقد عدّ القاضي وليام ألسوب حجّة "الأداء الضعيف" التي استندت إليها إدارة ترامب لتنفيذ عمليات التسريح الجماعي هذه بأنّها "خدعة تهدف إلى التهرّب من المتطلبات القانونية" لتسريح هؤلاء الموظفين، وأصدر القاضي حكمه هذا بناء على دعوى رفعتها نقابات موظفين.وتلقت وزارات الخزانة وشؤون المحاربين القدامى والزراعة والدفاع والطاقة والداخلية، أمرا قضائيًا، بإعادة كل موظف فُصل بشكل غير قانوني إلى وظيفته.وأوضح ألسوب، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو "إنّه ليوم حزين أن تفصل حكومتنا موظفًا جيّدا وتدّعي أنّها تفعل ذلك بناء على أدائه، وهي تعلم جيدا أنّ هذا كذب".ويشنّ ترامب حملة شرسة على الحكومة الفدرالية إذ خفّض برامج إنفاق وفصل عشرات الآلاف من موظفيها، وقوبلت إجراءاته هذه برفض من الجسم القضائي إذ أصدرت محاكم عدة أوامر لوقف تنفيذها.