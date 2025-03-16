شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليلة من الغارات الأمريكية...هزة أرضية غامضة تضرب صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الهزات الأرضية الغريبة في اليمن، ما يثير التساؤلات حول طبيعة هذه الظاهرة الجديدة.
وسجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار، فجر اليوم، هزة أرضية خفيفة في منطقة الحتارش شمال شرق العاصمة صنعاء، وذلك بعد ساعات من سلسلة غارات أمريكية عنيفة.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 3:42 فجراً بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 9 كيلومترات شمال شرق صنعاء. وأكد أن الهزة تعد من الهزات الأرضية الخفيفة، مشيراً إلى عدم تسجيل أضرار مادية أو بشرية.
ويأتي هذا الحدث الطبيعي في أعقاب ليلة دامية شنت خلالها الطائرات الأمريكية عدواناً مكثفاً استهدف أحياءً سكنية ومناطق مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، مخلفاً عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى.
ويواصل مركز رصد الزلازل متابعة الوضع، في حين ما تزال العاصمة صنعاء وباقي المحافظات تحت وطأة التصعيد العسكري الأمريكي.
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