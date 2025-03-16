تكنولوجيا: متجر Steam قدم 16 لعبة مجانية هذا الشهر تعرف عليها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعلن متجر Steam حاليًا تخفيضات الربيع السنوية، حيث يقدم أسعارًا منخفضة غير مسبوقة للعديد من الألعاب ذات التقييمات العالية. لكن هذا ليس الجانب الوحيد المميز للمنصة في مارس 2025. فبالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة، أضافت Steam مجموعة من الألعاب المجانية.تعرف عليها براوبط كل لعبة:

FragPunk: لعبة تصويب 5 ضد 5 تحظى بشعبية كبيرة، حصلت على تقييم “إيجابي غالبًا” من أكثر من 23 ألف مراجعة للاعبين؛ أُطلقت في 7 مارس.

Arcarg: لعبة بطاقات تجارية تعتمد على الأدوار مع مواجهات PvP عبر الإنترنت، أُطلقت مجانًا على Steam في 4 مارس.

Axios Football: لعبة مجانية تشبه FIFA Manager، حصلت على تقييم “إيجابي جدًا” من أكثر من 100 مراجعة للاعبين؛ أُطلقت في 7 مارس.

DashFire: لعبة تصويب سريعة الإيقاع على طراز الأرينا مع PvP عبر الإنترنت؛ أُطلقت مجانًا في 9 مارس.

Bloodline: لعبة منصات ثنائية الأبعاد برسومات بكسل، أُطلقت مجانًا على Steam في 6 مارس.

Phoenix 2: لعبة تصويب سريعة مجانية حصلت على تقييم “إيجابي جدًا”؛ أُطلقت في 7 مارس.

War Robots: Frontiers: لعبة تصويب من منظور الشخص الثالث مع PvP عبر الإنترنت، حصلت على تقييمات “مختلطة”؛ أُطلقت في 4 مارس.

Dwarfs Delight: لعبة وصفت بأنها متفجرة مع PvP، أُطلقت مجانًا على Steam في 6 مارس.

Vector Strike: لعبة على شبيهة بـ Rocket League مجانية حصلت على تقييمات “مختلطة”؛ أُطلقت في 4 مارس.

PC Jumps: لعبة سباق ثنائية الأبعاد مع عوائق؛ أُطلقت مجانًا على Steam في 6 مارس.

Slumbering Feline: لعبة مغامرات مدفوعة بالقصة حصلت على تقييم “إيجابي غالبًا”؛ أُطلقت مجانًا في 7 مارس.

SERAPH: In the Darkness: لعبة تقمص أدوار مع قتال نوع Hack-and-Slash، أُطلقت مجانًا على Steam في 6 مارس.

Cyber Revolution: لعبة تصويب من منظور الشخص الثالث، حصلت على تقييم “إيجابي جدًا”؛ أُطلقت في 7 مارس.

Newton: لعبة منصات أركيد ثنائية الأبعاد برسومات بكسل، أُطلقت مجانًا على Steam في 6 مارس.