تل أبيب: الحوثيون شوكة يصعب سحقها ولكننا ننتظر "جحيم ترامب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: يبدو أن توجه ترامب واضحٌ بشأن الحوثيين، فهو يقول إن زمنهم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتهم. ويقول: "سيُمطر الجحيم".

تهدف الضربات الأمريكية على الحوثيين إلى توجيه رسالة مفادها أن إدارة ترامب لن تكرر أخطاء الماضي. ومع ذلك، سيُظهر الزمن مدى تأثير هذه الضربات.

ووفقاً لتحليل "جيروازليم بوست" الإسرائيلية فقد أثبت الحوثيون أنهم شوكةٌ يصعب سحقها. ذلك لأنهم يُخفون أسلحتهم في الكهوف، ولديهم قدراتٌ هائلةٌ بنوها منذ عام 2015. وهم مدعومون من إيران، وقد وسّعوا مدى صواريخهم الباليستية وطائراتهم المُسيّرة. جوهر عقيدة ترامب هو اتباع سياساتٍ مختلفةٍ عن الإدارة السابقة.

يشمل ذلك وقف إطلاق النار في غزة، والضغط من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقد يعني أيضًا تصعيد الضربات على الحوثيين، وعرض صفقة على إيران. تُعدّ الضربات على الحوثيين اختبارًا.

خلال الأشهر السبعة عشر الماضية، شعر الحوثيون بقدرتهم على مهاجمة السفن ومهاجمة إسرائيل. وواصلوا تهديد السفن في البحر الأحمر.

قائمة أهداف الحوثيين

بدأ الحوثيون هجماتهم بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بهجمات على إيلات وجنوب إسرائيل، ثم اختطفوا أيضًا سفينة زعموا أنها مرتبطة بمالك تجاري في إسرائيل. ثم وسّعوا نطاق هجماتهم على الشحن التجاري.

تجاهلت إسرائيل هذه الهجمات في البداية لتركيزها على غزة. تدخلت الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها لبدء عملية "حارس الرخاء". بدأت هذه العملية في كانون الأول (ديسمبر) 2023، لكن نتائجها كانت متباينة.

وفي حين قدمت البحرية الأميركية وغيرها من القوى البحرية المساعدة لبعض السفن، إلا أن الحوثيين في نهاية المطاف هاجموا في الوقت والمكان الذي يختارونه.

الضربات الإسرائيلية

لم تُفلح بعض الضربات الأمريكية ودول أخرى في ردع الحوثيين. لاحقًا، بدأت إسرائيل بالرد بعد أن قتلت طائرة حوثية مُسيّرة رجلًا في تل أبيب في تموز (يوليو) 2024.

رغم أن إسرائيل شنّت عدة موجات من الهجمات على مدى ستة أشهر، إلا أن الحوثيين لم يوقفوا هجماتهم. بل صعّدوا هجماتهم في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2024. ولم تتوقف الهجمات إلا مع وقف إطلاق النار في غزة في 17 كانون الثاني (يناير).

صمود حوثي

أثبت الحوثيون قدرتهم على الصمود في وجه غارات جوية شنتها عشرات الطائرات الإسرائيلية. استخدمت إسرائيل هذه الغارات لاستعراض قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى، لكن الضربات أظهرت أيضًا محدودية استخدام الطائرات والذخائر الدقيقة. من المحتمل أن تضطر الولايات المتحدة إلى التعلم من هذا الدرس.

مبدأ ترامب واضحٌ بشأن الحوثيين. فهو يقول إن زمنهم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتهم. ويقول: "سيُمطر الجحيم".

ماذا قال الحوثيون؟

من ناحيتها أكدت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم السبت، أن تورط الولايات المتحدة في العدوان على اليمن غير مبرر، وقال عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي: "تورط أميركا في العدوان على اليمن غير مبرَر، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

يذكر أنه وكالة "تاس" الروسية أفادت يوم الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصدر في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية لأول مرة منذ يناير الماضي.

وأضاف المصدر أنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين بنتيجة الضربة الأمريكية.

وكان الحوثيون قد علقوا عمليات استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني (يناير) الماضي.