5 عناصر للمفاضلة بالنقل الداخلي للوظائف الإدارية في المدارس

بدأت إدارات تعليمية في محافظات ومناطق المملكة إصدار تعاميم إلى جميع المدارس ومعاهد التربية الخاصة بجميع المراحل التعليمية، لإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات المدارس من شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للتقديم على حركة تسديد الاحتياج بالنقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1446، لتوفير الكادر الإداري في مواقع الاحتياج وتحقيق الاستقرار.

إدخال الرغبات

دعت الإدارات التعليمية منسوبيها ومنسوباتها من شاغلي الوظائف الإدارية إلى تحديث بياناتهم بدقة، وذلك وفق خطة زمنية، تتضمن فترة زمنية لتحديث بيانات الوظيفة، وتحديث بيانات المتقدمين بطلب النقل، وإدخال الرغبات. وحددت الإدارات التعليمية 5 عناصر لمعايير في المفاضلة لحركة تسديد الاحتياج للعام الدراسي، أبرزها درجة الأداء الوظيفي لعام 2024، وتاريخ المباشرة بالوزارة، والغياب دون عذر.

استقبال التظلمات

شددت الإدارات التعليمية على مراعاة التقيد بمواعيد إدخال البيانات حسب الخطة الزمنية لكل إدارة تعليمية، حيث لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد. وتضمنت الإجراءات التأكيد على مديري ومديرات المدارس إبلاغ جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بذلك، والتزام شاغلي الوظائف الإدارية بتحديث بياناتهم، والتأكد من صحتها، والتأكيد على المتقدمين لحركة النقل الداخلي الالتزام بمواعيد إدخال الرغبات، حيث إنه بعد انتهاء المدة المحددة لتحديث البيانات، وإدخال رغبات حركة النقل الداخلي سيتم إغلاق النظام. كما تتيح الإدارات التعليمية استقبال التظلمات بعد إعلان نتائج حركة تسديد الاحتياج.

5 عناصر لمعايير المفاضلة

• 40 نقطة

درجة الأداء الوظيفي لعام 2024 م

• 30 نقطة

تاريخ المباشرة بالوزارة

• 20 نقطة

الغياب دون عذر بالعام الدراسي 1446 هـ

• 10 نقاط

المؤهل العلمي

• العناصر المرجحة

تاريخ المباشرة في المدرسة، والموظف الذي لم يسبق له النقل خلال 3 سنوات