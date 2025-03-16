كايلي جينر تبرز منحنيات جسمها بجلسة تصوير جريئة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص من أحدث جلسة تصوير جريئة خضته لها، حيث ظهرت بلوك من الجلد الضيق كاشف من دون اكمام كع دونتيل أسود شفاف، مستعرضةً رشاقة جسمها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و كانت قد أفادت تقارير إعلامية، أن النجم الأميركي تيموثي شالاميت، يستعد للاحتفال بخطوبته على حبيبته، نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر للزواج.

وكشفت التقارير أن شلاميت أنفق 300 ألف دولار لشراء خاتم خطوبة مرصع بـ150 ماسة برّاقة.

كما كشفت بعض التقارير، منذ ايام، أن جينر وشالاميت كانا يستكشفان عقارات فاخرة في باريس وميلانو.

وبحسب بعض أصدقاء تيموثي، فإن الأخير يبحث عن نصائح حول أفضل طريقة لشراء خاتم منذ أسابيع، وأضاف: "اختار مصمم مجوهرات من باريس لتصميم هذه القطعة المميزة التي استغرق إنجازها ستة أسابيع".

وتابعت مصادر مطلعة أن شلاميت يبحث حالياً عن أماكن محتملة للاحتفال بخطوبته بعد ان كان قد طلب يد جينر للزواج في وقت لاحق من هذا العام.

