تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في البرتغال وألمانيا

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في البرتغال، في مقر سفارة المملكة في لشبونة، بحضور نائب السفير سيف العتيبي، ورئيس مركز لشبونة الإسلامي محمد إقبال.

وتبلغ الكمية طنين من التمور، يستفيد منها قرابة 8 آلاف شخص عبر الجمعيات الإسلامية المنتشرة في البرتغال.

وفي ألمانيا، تم تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، في مقر سفارة المملكة في العاصمة برلين، بحضور عدد من أعضاء السفارة والمسؤولين في المركز الثقافي.

وتبلغ الكمية طنين من التمور، يستفيد منها قرابة 8 آلاف شخص في المساجد بألمانيا خلال شهر رمضان.

مأدبة إفطار

كما نظمت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند، مأدبة إفطار رمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المسجد الجامع بقرية جغوليا، التابعة لمديرية روتهت، تستمر لمدة أربعة أيام، يستفيد منها قرابة 400 مستفيد.

كما أقامت الوزارة في سريلانكا مأدبة إفطار رمضانية في كلية اللغة العربية للبنات في مدينة أولو ويل بمحافظة أمباري، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور قرابة 350 مستفيدة.

وأعرب عدد من المستفيدات من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عن امتنانهن لهذه اللفتة المباركة، التي لم تكن مجرد مأدبة إفطار بل لقاء يعزز قيم التراحم ويجسد معاني الأخوة الإسلامية.

حفل إفطار بإندونيسيا

كما نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بإندونيسيا أمس، حفل إفطار بجامع التسع وتسعين قبة في مدينة ماكاسار بمحافظة سلويسي الجنوبية الإندونيسية، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور حاكم ولاية سلويسي الجنوبية أندي سوديرمان سليمان، وقيادات حكومية رفيعة المستوى، والملحق الديني بسفارة المملكة في جاكرتا الشيخ أحمد الحازمي، وقرابة عشرة آلاف صائم.

وحظيت المأدبة بتنظيم مميز، وتزينت شوارع المدينة بصور القيادة الرشيدة للمملكة وشعارات البرنامج، ووُزعت الوجبات على أكثر من 10 آلاف بمشاركة 300 منظم.

وثمن حاكم محافظة سلويسي الجنوبية أندي سوديرمان سليمان، دور قيادة المملكة في مد يد الخير والعطاء إلى جميع المسلمين في شهر رمضان المبارك.