ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأحداث في المنطقة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا الليلة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة وعلى رأسها استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لوقف الهجمات وحماية المدنيين. ونوه الرئيس الفرنسي، برعاية المملكة للحوار الأمريكي الروسي والمباحثات الخاصة بحل الأزمة في أوكرانيا. كما بحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



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