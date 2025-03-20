ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً الليلة، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال بدور المملكة المهم في استضافة الحوار الأمريكي الروسي. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية. وتناول الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية. كما استعرض ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني عدداً من مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.



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