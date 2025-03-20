ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال بدور المملكة المهم في استضافة الحوار الأمريكي الروسي.
كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية.
وتناول الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.
كما استعرض ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني عدداً من مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.