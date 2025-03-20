7800 مستفيد من المناشط الدعوية بمسجد قباء

واشتملت المناشط على عددٍ من الكلمات والدروس العملية التي قدمتها مجموعة من الدعاة والداعيات، حيث قدّم خلال المنتصف الأول من شهر رمضان 207 كلمات و19 درسًا علميًا، ألقاها 33 من الدعاة والداعيات، وبلغ عدد الحضور لهذه المناشط 7800 مستفيد ومستفيدة.
وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وبيان فضل شهر رمضان، والحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل.
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