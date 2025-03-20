7800 مستفيد من المناشط الدعوية بمسجد قباء

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة منذ الأول من شهر رمضان المبارك وحتى الخامس عشر منه 226 منشطًا دعويًا في مسجد قباء.

واشتملت المناشط على عددٍ من الكلمات والدروس العملية التي قدمتها مجموعة من الدعاة والداعيات، حيث قدّم خلال المنتصف الأول من شهر رمضان 207 كلمات و19 درسًا علميًا، ألقاها 33 من الدعاة والداعيات، وبلغ عدد الحضور لهذه المناشط 7800 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وبيان فضل شهر رمضان، والحث على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل.