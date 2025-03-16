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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة درة التونسية قلوب متابعيها، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتديةً عباءة طويلة وواسعة باللون الابيض و الازرق ذات تصميمي فخم و راقي، تالقت فيها مثل الاميرات، مع زخرفات باللون الذهبي حول العنق، و ربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت درو بيدها حقيبة من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 4,400 دولار.
وكانت عايدت درة التونسية صديقتها الممثلة المصرية يسرا بعيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقاتاً جميلة جمعتهما، وعلقت درة على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي الوحيدة يسرا، أحبك وأتمنى لك كل السعادة في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تشبه الأميرات بإطلالة رمضانية خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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