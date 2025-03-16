شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: زيادة الشاشات التفاعلية والروبوتات استعدادًا للعشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

رقمنة القطاعات الإثرائية

خدمات شرعية وإرشادية

التحول الرقمي

الدمام - شريف احمد - شهدت حزمة المسارات الإثرائية الرقمية والتطبيقات الذكية والروبوتات المتطورة، التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان المبارك، إقبالًا واسعًا من قاصدي وزائري الحرمين الشريفين. وقد أسهمت هذه التقنيات في تقديم تجربة دينية متكاملة لمئات الآلاف من الزوار، عبر محتوى شرعي وإرشادي حديث ومتطور.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة ماضية في تعزيز التحول الرقمي، من خلال زيادة أعداد الشاشات التفاعلية والروبوتات الذكية خلال العشر الأواخر من رمضان، نظرًا لتوقع ارتفاع أعداد القاصدين والزائرين.وأشار إلى أن الرئاسة تعمل على رقمنة وأتمتة القطاعات الإثرائية المباشرة، عبر تطبيقات ذكية وروبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "روبوت منارة"، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات الشرعية والإرشادية بعدة لغات، بما يواكب التحولات الرقمية الذكية، ويعزز إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بأحدث التقنيات.وأوضح أن "روبوت منارة" يمثل أيقونة الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين، حيث يساهم في الإجابة عن استفسارات القاصدين، ويعد منارة معرفية متقدمة تُسخِّر التقنيات الذكية لخدمة الزوار، ما يجسد نموذجًا رائدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات الدينية بطرق حديثة وفعالة.ويأتي هذا النجاح امتدادًا لجهود الرئاسة في تعزيز الخدمات الرقمية، وتسخير أحدث التقنيات لتقديم خدمات شرعية وإرشادية متطورة، تُسهّل أداء المناسك وتُثري التجربة الدينية للزوار والمعتمرين.وقد أسهمت الشاشات التفاعلية، والمقرأة الإلكترونية العالمية، وأجهزة الترجمة الفورية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي في توفير محتوى شرعي متكامل، مما أتاح للقاصدين الوصول إلى الإرشادات والمعلومات بسهولة، وأضفى مزيدًا من السلاسة والتقنية على تجربة الزائرين.وفي هذا الإطار، قدّمت الشاشات التفاعلية محتوى شرعيًا متنوعًا بعدة لغات، ما يعزز تجربة الزائرين، ويوفر لهم خدمات ذكية متطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.كما أولت القيادة الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه التقنيات، لضمان راحة قاصدي وزائري الحرمين، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تُسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى الشرعي بطرق مبتكرة وعصرية.